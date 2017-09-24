Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/31106630/
24 сентября 2017, 11:43 | Бокс | Sports.kz

Экс-чемпион мира насчитал победу «Канело» над Головкиным

Бывший чемпион мира в первом среднем весе по версии WBC Серхио Мора пересмотрел бой Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), однако своего решения не изменил, сообщает Sports.kz.

Экс-чемпион мира насчитал победу Канело над Головкиным - Фото 1 Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

«6−5−1 по раундам. У меня снова победил “Канело” или ничья, если без равного раунда. Не нужно возмущаться. Великий бой. Близкие раунды», — написал Мора в твиттере.

Бой Головкин — Альварес в Лас-Вегасе завершился вничью.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
23 сентября

Хуан Мануэль Маркес: «Головкин должен быть номером один»

«Он не знает, что делать, пусть убегает, как собака - атакуй его!». Что советовал тренер «Канело» по ходу боя с Головкиным

«Теперь на первом месте моего P4P-рейтинга - великий Геннадий Головкин!». Эксперт ESPN - о завершении карьеры Уорда