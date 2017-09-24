Экс-чемпион мира насчитал победу «Канело» над Головкиным
Бывший чемпион мира в первом среднем весе по версии WBC Серхио Мора пересмотрел бой Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), однако своего решения не изменил, сообщает Sports.kz.
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«6−5−1 по раундам. У меня снова победил “Канело” или ничья, если без равного раунда. Не нужно возмущаться. Великий бой. Близкие раунды», — написал Мора в твиттере.
Бой Головкин — Альварес в
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