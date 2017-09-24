Стало известно, когда и с кем экс-соперник Головкина Джейкобс проведет следующий бой

Сам американец пока не раскрывает всех карт, однако Boxingscene.com информирует, что бой Джейкобса в соответствии с контрактом с телеканалом HBO запланирован на 11 ноября в Нью-Йорке. Соперником Дэниэла станет его соотечественник Луис Ариас (18−0, 9 КО).



Свой последний бой Джейкобс провел 18 марта с Головкиным. Поединок завершился победой казахстанского боксера единогласным решением судей.