Стало известно, когда и с кем экс-соперник Головкина Джейкобс проведет следующий бой
Бывший соперник Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Дэниэл Джейкобс (32−2, 29 КО) вернется на ринг в ноябре, сообщает Sports.kz.
Сам американец пока не раскрывает всех карт, однако Boxingscene.com информирует, что бой Джейкобса в соответствии с контрактом с телеканалом HBO запланирован на 11 ноября в
Свой последний бой Джейкобс провел 18 марта с Головкиным. Поединок завершился победой казахстанского боксера единогласным решением судей.
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