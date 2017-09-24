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https://sport.mail.ru/news/boxing/31106629/
24 сентября 2017, 11:41 | Бокс | Sports.kz

Стало известно, когда и с кем экс-соперник Головкина Джейкобс проведет следующий бой

Бывший соперник Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Дэниэл Джейкобс (32−2, 29 КО) вернется на ринг в ноябре, сообщает Sports.kz.

Сам американец пока не раскрывает всех карт, однако Boxingscene.com информирует, что бой Джейкобса в соответствии с контрактом с телеканалом HBO запланирован на 11 ноября в Нью-Йорке. Соперником Дэниэла станет его соотечественник Луис Ариас (18−0, 9 КО).

Свой последний бой Джейкобс провел 18 марта с Головкиным. Поединок завершился победой казахстанского боксера единогласным решением судей.

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