Боксер Кудряшов вернется на ринг не раньше весны 2018 года

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В воскресенье Кудряшов нокаутом во втором раунде уступил кубинцу Юниеру Дортикосу в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса. Поединок прошел в Сан-Антонио.

«Конечно, развитие [за пределами суперсерии] для него есть, — сказал Рябинский. — Это его второе поражение, причем за первое он взял реванш. Боксеры проигрывают бои, это нормальная история. Вероятно, так и есть (Кудряшов вернется на ринг не раньше весны), конечно».

На счету Кудряшова 21 победа (все нокаутом) и два поражения.