Балоев в первом раунде нокаутировал соперника в США
В Монро (штат Луизиана, США) состоялся вечер
профи-бокса, в рамках которого свой бой провел казахстанский боксер Али Балоев, сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
Его соперником стал американец Билли Каннингем. Запланированный на четыре раунда поединок в первом тяжелом весе завершился уже в стартовой трехминутке: Али одержал победу техническим нокаутом.
Для Балоева эта виктория стала второй в
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