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24 сентября 2017, 11:20 | Бокс | Sports.kz

Балоев в первом раунде нокаутировал соперника в США

В Монро (штат Луизиана, США) состоялся вечер профи-бокса, в рамках которого свой бой провел казахстанский боксер Али Балоев, сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Его соперником стал американец Билли Каннингем. Запланированный на четыре раунда поединок в первом тяжелом весе завершился уже в стартовой трехминутке: Али одержал победу техническим нокаутом.

Для Балоева эта виктория стала второй в профи-карьере.

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