Линарес победил олимпийского чемпиона Лондона и защитил титул WBA

Поединок, который состоялся на арене «Форум» (Инглвуд, Калифорния), включил в себя все 12 раундов. Двое судей отдали победу чемпиону — 115:112, 114:113, а еще один рефери — претенденту — 115:113.

Для 32-летнего Линареса этот бой был 46-м в карьере: в 43-х он одержал победы, а в трех остальных потерпел поражения. Для 29-летнего Кэмпбелла, который является олимпийским чемпионом Лондона, это поражение стало вторым в карьере в 19-ти боях.