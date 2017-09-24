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https://sport.mail.ru/news/boxing/31106262/
24 сентября 2017, 11:19 | Бокс | Vesti.kz

Линарес победил олимпийского чемпиона Лондона и защитил титул WBA

Венесуэльский боксер Хорхе Линарес победил британца Люка Кэмпбелла и защитил титул WBA в легком весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок, который состоялся на арене «Форум» (Инглвуд, Калифорния), включил в себя все 12 раундов. Двое судей отдали победу чемпиону — 115:112, 114:113, а еще один рефери — претенденту — 115:113.

Для 32-летнего Линареса этот бой был 46-м в карьере: в 43-х он одержал победы, а в трех остальных потерпел поражения. Для 29-летнего Кэмпбелла, который является олимпийским чемпионом Лондона, это поражение стало вторым в карьере в 19-ти боях.
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