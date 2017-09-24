Дортикос vs Кудряшов. Бум! Уносите

Поначалу даже казалось, что Кудряшов все делает правильно. Покачивает туловищем, убирая голову от ударов, немного поддавливает, заставляя Дортикоса двигаться назад, угрожает левой… А затем выяснилось, что Юниер Дортикос даже еще не начинал драться.

ПАНЧЕРЫ НА 95 ПРОЦЕНТОВ

95 процентов — нокаутов у каждого из этих ребят, средняя продолжительность боя — 2,6 раунда. Они оба панчеры, но разного свойства. «Русская кувалда» Кудряшов бьет очень зло — так, что мозг моментально прилипает к черепу изнутри, а затем стекает по его стенкам. Излишне натуралистично? Возможно, но я видел, как ведут себя люди после его ударов. Проблема Дмитрия всегда была в ограниченности его арсенала. И в неумении предсказывать действия соперника.

Юниер Дортикос панчер, удары которого обычно накапливаются. Точные, болезненные, перетряхивающие, попадает один, за ним сразу второй и третий, в разные точки. Кубинец меняет порядок действий, заставляет тебя поверить в неотвратимость наказания за каждое твое успешное действие, и как только ты привыкаешь к этой боли и перестаешь фиксировать каждый удар, который ты пропустил — Бум! уносите. Или, как с Йоури Каленгой, он накатывал волнами, комбинацию за комбинацией, пока голова не начнет безвольно болтаться под градом ударов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">It's OVER in San Antonio. Dorticos by 2 rd KO. <a href="https://twitter.com/hashtag/DorticosKudryashov?src=hash">#DorticosKudryashov</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/boxing?src=hash">#boxing</a> <a href="https://t.co/CcUECKTtKE">pic.twitter.com/CcUECKTtKE</a></p>— przemek garczarczyk (@garnekmedia) <a href="https://twitter.com/garnekmedia/status/911794371514814465">24 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КАРТИНА БОЯ

В конце первого раунда Дортикос не глядя, машинально пробил одну из своих излюбленных серий, чередуя удары в туловище и в голову. Соперник не понял, что произошло. Удары под занавес, одновременно с гонгом, имели вполне очевидную цель, заставить Кудряшова эмоционально на них отреагировать, пойти вперед в следующем раунде и раскрыться. Это произошло естественно и непринужденно, как и обмен ударами, который кубинец затеял во втором раунде. Точнее, обменом это назвать можно весьма условно — потому что какой это обмен, если второй человек ничего не дает в ответ.

Один правый через отведенную руку, через защиту, повторный — в разрез, еще один в верхнюю часть головы, двойка, еще одна серия — и Кудряшов оказался на канатах, а когда соперник его чуть отпустил и дал возможность ответить своими ударами, Кудряшов показался очень замедлившимся и погрустневшим. Дортикос менял углы ударов, короткими подшагиваниями выбрал позицию для контратаки, ударил левой-правой, Дмитрий попытался отмахнуться левым боковым, не достал — и ответный контрудар справа отправил его вниз, на настил ринга.

Рефери давал отсчет, но, похоже, единственная причина, по которой он это делал, была камера на его голове, фиксировавшая его «семь, восемь», отгибающиеся пальцы, дублирующие счет, и глаза боксера, пытающегося все же встать. Без шансов. Если бы он дал после этого боксерам продолжить — то отправился бы в тюрьму за соучастие в убийстве.

В бою двух жестоких панчеров иногда побеждает тот, кто чуть жестче. Иногда тот, кто лучше готов к конкретному бою. Иногда тот, кто лучше держит удар. Но почти всегда — тот, у кого выше боксерский интеллект. Кто читает и предсказывает действия соперника.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:35.74074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZaVZxxFFgU/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Yunier Dorticos Def. Dmitry Kudryashov KO 2nd round WBA Cruiserweight World title #alitrophy #worldboxingsuperseries #dorticoskudryashov</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Stephen Sloan (@stevesloan98) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-24T05:08:22+00:00">Сен 23 2017 в 10:08 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ДЖЕЙК ЛАМОТТА

Если Дортикос и Кудряшов будут драться 6 раз, как Рэй Робинсон и Джейк Ла Мотта, то вряд ли Кудряшов возьмет хоть один бой. Не потому, что один из этих двоих бесконечно плох, просто его стиль для соперника — открытая книга. И если Кудряшов хочет продолжать карьеру боксера — то манеру ведения боя нужно менять.

Джейку ЛаМотте это удалось, второй бой с Робинсоном он выиграл. Взял один бой у лучшего боксера всех времен. Но в итоге были еще бои — и как финальная точка противостояния «Бойня в день Святого Валентина». Сломанные ребра ЛаМотты, закрытые гематомами глаза, рассечения и сломанный нос «Быка из Бронкса». И Джейк кричал Робинсону: «Ты меня не свалил! Не свалил!».

ЛаМотты не стало на этой неделе. Человек, вдохновивший Скорсезе на один из его лучших фильмов, умер несколько дней назад в возрасте 96 лет. Он жил интересной жизнью, о которой современные боксеры даже не мечтают. В дебютный 1941й год в профи Джейк ЛаМотта провел 20 боев. Многим сегодня хватило бы для карьеры. Затем 14 боев в 1942 м, 13 боев в 1943 — и из них 2 с Рэем Робинсоном… и так далее. Эти двое соревновались, кто вырубит больше народу за год.

Когда Джейка перестали бить по голове за деньги, он закурил, обзавелся баром в Майами, встречался с голливудскими старлетками Джейн Мэнсфилд и Хейди Ламарр, а затем отправился в тюрьму за то, что вовлекал там женщин в занятие проституцией и продавал алкоголь несовершеннолетним. Еще он в годы карьеры сдал как минимум один бой — и давал показания по этому поводу сенатскому комитету, когда братья Кеннеди взялись расследовать влияние мафии на бокс, но помнят ЛаМотту будут не за это.

«РУССКАЯ УГРОЗА»

Участие в Суперсерии не было единственным или последним шансом для Кудряшова заявить о себе. Но ему не повезло выйти на самого безжалостного и жесткого из участников турнира. И ему еще следует понять про себя и про бокс что-то важное. Например, когда твое главное оружие — удар, ты не можешь себе позволить пятиться к канатам и пережидать опасность в защите. Ты лишаешь себя любых вариантов, а соперник получает такой оперативный простор, что любая война заканчивается моментом.