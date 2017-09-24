Том Леффлер: Никогда не слышал, чтобы «Канело» так освистывали. Фанаты знают, кто победил
Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Том Леффлер пересмотрел бой с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО) и поделился мыслями о нем, сообщает Sports.kz.
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«Седьмой раунд — самый мощный в исполнении Геннадия: “Канело” только отступал. Восьмой — еще один чистый раунд в пользу GGG. Этот бой не так трудно считать, как и на прошлой неделе — Харольд [Ледерман] знает. Никогда не слышал, чтобы фанаты так освистывали “Канело”, как в этот раз. Они знают, кто победил в этом поединке», — написал Леффлер в твиттере.
Бой Головкин — Альварес завершился ничьей. Стороны ведут переговоры о реванше.
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