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https://sport.mail.ru/news/boxing/31106062/
24 сентября 2017, 11:04 | Бокс | Sports.kz

Джейкобс надеется на реванш с Головкиным после подписания контракта с HBO

Бывший чемпион мира в среднем весе Дэниэл Джейкобс подписал контракт на несколько боев с британским промоутером Эдди Хирном и американским телеканалом НВО.

Считается, что эксклюзивный контракт с НВО поможет Джейкобсу в организации поединка за титулы в среднем весе против действующего чемпиона мира Геннадия Головкина или мексиканца Сауля Альвареса, так как они тоже выступают на НВО. Ранее Джейкобс работал фактически без промоутера, и сейчас он стал первым американским боксером на контракте у Matchroom Boxing, которая планирует открытие своего офиса в США. После подписания контракта с НВО Джейкобс уже не выйдет на ринг 4 ноября в боксерском шоу Уайлдер-Перес, который будет показывать телеканал Showtime, и его выступление планируется в одном из шоу Matchroom Boxing до конца этого года.

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