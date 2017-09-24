Джейкобс надеется на реванш с Головкиным после подписания контракта с HBO

Считается, что эксклюзивный контракт с НВО поможет Джейкобсу в организации поединка за титулы в среднем весе против действующего чемпиона мира Геннадия Головкина или мексиканца Сауля Альвареса, так как они тоже выступают на НВО. Ранее Джейкобс работал фактически без промоутера, и сейчас он стал первым американским боксером на контракте у Matchroom Boxing, которая планирует открытие своего офиса в США. После подписания контракта с НВО Джейкобс уже не выйдет на ринг 4 ноября в боксерском шоу Уайлдер-Перес, который будет показывать телеканал Showtime, и его выступление планируется в одном из шоу Matchroom Boxing до конца этого года.