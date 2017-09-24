Промоутер Фьюри пообещал опротестовать результат боя против Паркера
Мик Хеннеси, промоутер британского боксера Хьюи Фьюри, уступившего сегодня новозеландцу Джозефу Паркеру в поединке за титул чемпиона WBO в супертяжелом весе, назвал решение судей «отвратительным» и пообещал опротестовать его, сообщает Allboxing.ru.
«Это откровеннейшее проявление коррупции в боксе, — заявил Хеннеси в интервью после боя. — По моему мнению это был просто
Напомним, что чемпион WBO в супертяжелом весе 25-летний новозеландец Джозеф Паркер победил обязательного претендента на его титул 23-летнего британца Хьюи Фьюри. Поединок, который состоялся в Манчестере (Англия), продлился все отведенные на него 12 раундов. В итоге двое судей отдали победу Паркеру со счетом 118−110, а третий посчитал, что была ничья — 114−114.
Для Паркера это вторая успешная защита титула, который он завоевал в декабре прошлого года. Ранее поясом WBO владел британец Тайсон Фьюри, двоюродный брат Хьюи. Новозеландец
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