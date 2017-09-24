Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/31106030/
24 сентября 2017, 11:03 | Бокс | Vesti.kz

Промоутер Фьюри пообещал опротестовать результат боя против Паркера

Мик Хеннеси, промоутер британского боксера Хьюи Фьюри, уступившего сегодня новозеландцу Джозефу Паркеру в поединке за титул чемпиона WBO в супертяжелом весе, назвал решение судей «отвратительным» и пообещал опротестовать его, сообщает Allboxing.ru.

«Это откровеннейшее проявление коррупции в боксе, — заявил Хеннеси в интервью после боя. — По моему мнению это был просто мастер-класс в стиле Мохаммеда Али. Паркер вообще ничего не сделал. Одно из худших судейских решений на моей памяти. Хьюи прекрасно боксировал, и я не понимаю, почему судьи решили ограбить бедолагу. Это отвратительно, я собираюсь немедленно подать апелляцию».

Напомним, что чемпион WBO в супертяжелом весе 25-летний новозеландец Джозеф Паркер победил обязательного претендента на его титул 23-летнего британца Хьюи Фьюри. Поединок, который состоялся в Манчестере (Англия), продлился все отведенные на него 12 раундов. В итоге двое судей отдали победу Паркеру со счетом 118−110, а третий посчитал, что была ничья — 114−114.

Для Паркера это вторая успешная защита титула, который он завоевал в декабре прошлого года. Ранее поясом WBO владел британец Тайсон Фьюри, двоюродный брат Хьюи. Новозеландец по-прежнему не имеет поражений на профессиональном ринге (24 боя), а британец потерпел первое поражение в карьере (21 бой).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
24 сентября

Стало известно, когда вернется на ринг Джейкобс и с кем он встретится

Казахстанские боксеры Балоев и Харсан продолжили досрочную победную серию на профи-ринге

19-летняя девушка-боксер из Казахстана дебютировала с победы нокаутом на профи-ринге в США