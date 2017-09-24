Промоутер Фьюри пообещал опротестовать результат боя против Паркера

«Это откровеннейшее проявление коррупции в боксе, — заявил Хеннеси в интервью после боя. — По моему мнению это был просто мастер-класс в стиле Мохаммеда Али. Паркер вообще ничего не сделал. Одно из худших судейских решений на моей памяти. Хьюи прекрасно боксировал, и я не понимаю, почему судьи решили ограбить бедолагу. Это отвратительно, я собираюсь немедленно подать апелляцию».

Напомним, что чемпион WBO в супертяжелом весе 25-летний новозеландец Джозеф Паркер победил обязательного претендента на его титул 23-летнего британца Хьюи Фьюри. Поединок, который состоялся в Манчестере (Англия), продлился все отведенные на него 12 раундов. В итоге двое судей отдали победу Паркеру со счетом 118−110, а третий посчитал, что была ничья — 114−114.