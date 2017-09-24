Кудряшов получил нокаут от Дортикоса. Почему?

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Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов по кличке Кувалда потерпел второе поражение в своей карьере. В четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в ночь на воскресенье бой c кубинцем Юниером Дортикосом закончился для нашего боксера нокаутом во втором раунде. Победителю достался пояс регулярного чемпиона WBA. Бой складывался для нашего спортсмена не самым благоприятным образом.

1. СОПЕРНИКИ РАБОТАЮТ ПО КОРПУСУ

Оба боксера сходу и без лишних церемоний начали обмениваться жесткими одиночными и двойными ударами, целясь в основном по корпусу. Работа велась на средней дистанции, где у Дортикоса было преимущество в виде более длинных рук. Он целился в левый бок и дважды акцентированно попал. Кудряшов отвечал точными попаданиями.

2. АГРЕССИВНЫЙ СТАРТОВЫЙ РАУНД

В целом первый раунд соперники провели равно, быть может, с небольшим преимуществом кубинца, который нанес чуть больше ударов. Дортикос больше действовал джебом. Кудряшов отвечал мощными боковыми, и одним из хуков достал соперника под конец раунда.

3. КУБИНЕЦ АТАКУЕТ ПОСЛЕ ГОНГА

Под занавес первого раунда Дортикос проигнорировал гонг и еще пару мгновений находился в атаке, когда пора было уже расходиться. На это Кудряшов ответил очень выразительным суровым взглядом. Кубинец, казалось, пытается оказать таким образом психологическое давление, но с Дмитрием такие приемы не работают.

4. СЕРИИ ДОРТИКОСА И ОПАСНЫЙ МОМЕНТ У КАНАТОВ

Второй раунд в целом начался по тому же сценарию — соперники продолжили обмениваться ударами. Дортикос вскоре сконцентрировался на сериях и в середине раунда прижал россиянина к канатам. Кудряшов стойко принимал удары на блок, хотя, прямо скажем, положение было для него совсем не выигрышным.

5. ДВА РЕШАЮЩИХ УДАРА

Вскоре соперники переместились в центр ринга, кубинец взял паузу после затяжной серии ударов. Россиянин воспользовался моментом, чтобы ответить на этот выпад, однако в полной мере сделать этого не успел. Дортикос нанес сначала один точный боковой справа, а затем закончил бой вторым таким же ударом. Кудряшов упал на настил, пытался встать под счет судьи и к концу счета уже стоял на ногах, но не убедил рефери в своей готовности продолжить поединок.