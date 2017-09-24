Эдди Хирн: Альварес будет более успешен в реванше с GGG

— Будь я «Канело», я чувствовал бы себя более уверенным во втором поединке с Головкиным. Реванш, скорее всего, будет в мае, исходя из некоторых обстоятельств. Бой такого масштаба не может состояться в декабре. Можно допустить, что он произойдет в Феврале или Марте, но в мае национальный праздник Мексики Синко де Майо, не так ли? Я уверен, что оба боксера отдохнут пару месяцев и вернутся в свои тренировочные лагеря.



До первого поединка Головкин — Альварес я всегда считал, что победит GGG, но после окончаения боя я даю «Канело» больше шансов в реванше. Я думаю, он будет более успешен во второй встрече с Головкиным после того, что Альварес сделал в первой, потому что он стал намного опытнее, — цитирует Хирна Boxingnews24.com.