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https://sport.mail.ru/news/boxing/31105983/
24 сентября 2017, 10:54 | Бокс | Sports.kz

Эдди Хирн: Альварес будет более успешен в реванше с GGG

Известный британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением о возможном бое-реванше казахстанского боксера Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.

— Будь я «Канело», я чувствовал бы себя более уверенным во втором поединке с Головкиным. Реванш, скорее всего, будет в мае, исходя из некоторых обстоятельств. Бой такого масштаба не может состояться в декабре. Можно допустить, что он произойдет в Феврале или Марте, но в мае национальный праздник Мексики Синко де Майо, не так ли? Я уверен, что оба боксера отдохнут пару месяцев и вернутся в свои тренировочные лагеря.

До первого поединка Головкин — Альварес я всегда считал, что победит GGG, но после окончаения боя я даю «Канело» больше шансов в реванше. Я думаю, он будет более успешен во второй встрече с Головкиным после того, что Альварес сделал в первой, потому что он стал намного опытнее, — цитирует Хирна Boxingnews24.com.

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