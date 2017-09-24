Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/31105927/
24 сентября 2017, 10:36 | Бокс | ТАСС

Рябинский: Кудряшов имел шансы, но поединок с Дортикосом все равно завершился бы нокаутом

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Кудряшов имел шансы в поединке с кубинцем Юниером Дортикосом, однако бой в любом случае завершился бы нокаутом. Об этом ТАСС заявил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

В воскресенье Кудряшов нокаутом во втором раунде уступил Дортикосу в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса. Поединок прошел в Сан-Антонио (США, штат Техас).

«Шансы, конечно, были, — сказал Рябинский. — Оба парня являются ярко выраженными нокаутерами, кто первым попадает, тот и заканчивает бой. Первым попал Дортикос, это был хороший и плотный удар. Что Кудряшов сделал не так, судить не берусь, пусть тренерская команда отвечает на этот вопрос».

«Мы понимали, что этот бой закончится нокаутом в ту или иную сторону, очевидно, что это была бы первая половина боя», — добавил собеседник агентства.

Теперь в активе Дортикоса 22 победы (21 нокаутом) и ни одного поражения. На счету Кудряшова 21 победа (все нокаутом) и два поражения.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости

Кудряшов не сумел выйти в полуфинал Всемирной суперсерии бокса, проиграв Дортикосу

Участники Московского марафона съедят 4,5 тонны бананов и выпьют 36,4 тыс. литров воды

Кинэн: НХЛ не заинтересована в проведении выставочных матчей с участием клубов КХЛ

"Невеселая песня": "Спартак" в очередной раз потерял очки в РФПЛ, сыграв вничью с "Анжи"