Боксер Кудряшов не получил серьезных травм после нокаута от Дортикоса

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В воскресенье Кудряшов нокаутом во втором раунде уступил Дортикосу в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса. Поединок прошел в Сан-Антонио (США, штат Техас).

«Серьезных травм нет. Возможно, обследование не потребуется», — сказал собеседник агентства.

Теперь в активе Дортикоса 22 победы (21 нокаутом) и ни одного поражения. На счету Кудряшова 21 победа (все нокаутом) и два поражения. Россиянин впервые боксировал за титул чемпиона мира.