Боксер Кудряшов не получил серьезных травм после нокаута от Дортикоса
МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Кудряшов не получил серьезных травм после поражения нокаутом от кубинца Юниера Дортикоса. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.
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В воскресенье Кудряшов нокаутом во втором раунде уступил Дортикосу в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса. Поединок прошел в
«Серьезных травм нет. Возможно, обследование не потребуется», — сказал собеседник агентства.
Теперь в активе Дортикоса 22 победы (21 нокаутом) и ни одного поражения. На счету Кудряшова 21 победа (все нокаутом) и два поражения. Россиянин впервые боксировал за титул чемпиона мира.
Всемирная суперсерия бокса стартовала 10 сентября. Первым полуфиналистом стал украинец Александр Усик, победивший немца Марко Хука техническим нокаутом в 10-м раунде. Новый престижный турнир с призовым фондом $50 млн будет проводиться ежегодно среди
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