Кудряшов не сумел выйти в полуфинал Всемирной суперсерии бокса, проиграв Дортикосу

В послужном списке Кудряшова теперь 21 победа (все — нокаутом) и два поражения.

В активе Дортикоса 22 победы (21 — нокаутом), ни одного поражения. В полуфинале WBSS он встретится с сильнейшим в бою между россиянином Муратом Гассиевым и поляком Кшиштофом Влодарчиком, который пройдет 21 октября в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси).

Кудряшов впервые боксировал за титул чемпиона мира. Суперчемпионом мира по версии WBA в этом весе является еще один россиянин Денис Лебедев.