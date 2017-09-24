Кудряшов не сумел выйти в полуфинал Всемирной суперсерии бокса, проиграв Дортикосу
ТАСС, 24 сентября. Россиянин Дмитрий Кудряшов не сумел выйти в полуфинал Всемирной суперсерии бокса (WBSS) и завоевать титул «регулярного» чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг. В 12-раундовом поединке в
Сан-Антонио (США, штат Техас) он проиграл кубинцу Юниеру Дортикосу нокаутом во втором раунде.
В послужном списке Кудряшова теперь 21 победа (все — нокаутом) и два поражения.
В активе Дортикоса 22 победы (21 — нокаутом), ни одного поражения. В полуфинале WBSS он встретится с сильнейшим в бою между россиянином Муратом Гассиевым и поляком Кшиштофом Влодарчиком, который пройдет 21 октября в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси).
Кудряшов впервые боксировал за титул чемпиона мира. Суперчемпионом мира по версии WBA в этом весе является еще один россиянин Денис Лебедев.
Всемирная суперсерия бокса стартовала 10 сентября. Первым полуфиналистом стал украинец Александр Усик, победивший немца Марко Хука техническим нокаутом в 10-м раунде. Новый престижный турнир с призовым фондом $50 млн будет проводиться ежегодно среди
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