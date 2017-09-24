Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/31105874/
24 сентября 2017, 10:35 | Бокс | ТАСС

Кудряшов не сумел выйти в полуфинал Всемирной суперсерии бокса, проиграв Дортикосу

ТАСС, 24 сентября. Россиянин Дмитрий Кудряшов не сумел выйти в полуфинал Всемирной суперсерии бокса (WBSS) и завоевать титул «регулярного» чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг. В 12-раундовом поединке в Сан-Антонио (США, штат Техас) он проиграл кубинцу Юниеру Дортикосу нокаутом во втором раунде.

В послужном списке Кудряшова теперь 21 победа (все — нокаутом) и два поражения.

В активе Дортикоса 22 победы (21 — нокаутом), ни одного поражения. В полуфинале WBSS он встретится с сильнейшим в бою между россиянином Муратом Гассиевым и поляком Кшиштофом Влодарчиком, который пройдет 21 октября в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси).

Кудряшов впервые боксировал за титул чемпиона мира. Суперчемпионом мира по версии WBA в этом весе является еще один россиянин Денис Лебедев.

Всемирная суперсерия бокса стартовала 10 сентября. Первым полуфиналистом стал украинец Александр Усик, победивший немца Марко Хука техническим нокаутом в 10-м раунде. Новый престижный турнир с призовым фондом $50 млн будет проводиться ежегодно среди боксеров-профессионалов. По восемь боксеров в двух весовых категориях начинают выступления с четвертьфиналов, в январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости

Кудряшов не сумел выйти в полуфинал Всемирной суперсерии бокса, проиграв Дортикосу

Участники Московского марафона съедят 4,5 тонны бананов и выпьют 36,4 тыс. литров воды

Кинэн: НХЛ не заинтересована в проведении выставочных матчей с участием клубов КХЛ

"Невеселая песня": "Спартак" в очередной раз потерял очки в РФПЛ, сыграв вничью с "Анжи"