Паркер нанес первое поражение двоюродному брату Тайсона Фьюри и защитил титул WBO в супертяжелом весе
Чемпион WBO в супертяжелом весе 25-летний новозеландец Джозеф Паркер победил обязательного претендента на его титул 23-летнего британца Хьюи Фьюри и защитил свой титул, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Поединок, который состоялся в Манчестере (Англия), продлился все отведенные на него 12 раундов. В итоге двое судей отдали победу Паркеру со счетом 118−110, а третий посчитал, что была ничья — 114−114.
Стоит отметить, для Паркера это вторая успешная защита титула, который он завоевал в декабре прошлого года. Ранее поясом WBO владел британец Тайсон Фьюри, двоюродный брат Хьюи. Новозеландец
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