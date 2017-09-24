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https://sport.mail.ru/news/boxing/31105685/
24 сентября 2017, 10:02 | Бокс | Vesti.kz

Паркер нанес первое поражение двоюродному брату Тайсона Фьюри и защитил титул WBO в супертяжелом весе

Чемпион WBO в супертяжелом весе 25-летний новозеландец Джозеф Паркер победил обязательного претендента на его титул 23-летнего британца Хьюи Фьюри и защитил свой титул, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок, который состоялся в Манчестере (Англия), продлился все отведенные на него 12 раундов. В итоге двое судей отдали победу Паркеру со счетом 118−110, а третий посчитал, что была ничья — 114−114.

Стоит отметить, для Паркера это вторая успешная защита титула, который он завоевал в декабре прошлого года. Ранее поясом WBO владел британец Тайсон Фьюри, двоюродный брат Хьюи. Новозеландец по-прежнему не имеет поражений на профессиональном ринге (24 боя), а британец потерпел первое поражение в карьере (21 бой).
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Новозеландец Паркер защитил титул чемпиона мира WBO, победив британца Хьюи Фьюри

Новозеландец Паркер защитил титул чемпиона мира WBO, победив британца Хьюи Фьюри

ТАСС, 24 сентября. Новозеландец Джозеф Паркер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке в Манчестере он выиграл у британца Хьюи Фьюри по очкам большинством голосов.
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