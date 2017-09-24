Паркер нанес первое поражение двоюродному брату Тайсона Фьюри и защитил титул WBO в супертяжелом весе

Поединок, который состоялся в Манчестере (Англия), продлился все отведенные на него 12 раундов. В итоге двое судей отдали победу Паркеру со счетом 118−110, а третий посчитал, что была ничья — 114−114.

Стоит отметить, для Паркера это вторая успешная защита титула, который он завоевал в декабре прошлого года. Ранее поясом WBO владел британец Тайсон Фьюри, двоюродный брат Хьюи. Новозеландец по-прежнему не имеет поражений на профессиональном ринге (24 боя), а британец потерпел первое поражение в карьере (21 бой).