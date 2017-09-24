Boxingscene.com: Golden Boy немного подождет, чтобы Головкин постарел еще больше

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Думаю, GGG пойдет за Билли Джо Сондерсом, а “Канело” встретится с Давидом Лемье. Абель Санчес и GGG изменят некоторые вещи, а потом вернутся к бою с “Канело”. Но команда мексиканца немного подождет, чтобы Головкин постарел еще больше», — пишет Эдвардс.