Boxingscene.com: Golden Boy немного подождет, чтобы Головкин постарел еще больше
Журналист Boxingscene.com Стивен Эдвардс в своей рубрике Daily Bread Mailbag прокомментировал ближайшие перспективы Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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«Думаю, GGG пойдет за Билли Джо Сондерсом, а “Канело” встретится с Давидом Лемье. Абель Санчес и GGG изменят некоторые вещи, а потом вернутся к бою с “Канело”. Но команда мексиканца немного подождет, чтобы Головкин постарел еще больше», — пишет Эдвардс.
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