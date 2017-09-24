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https://sport.mail.ru/news/boxing/31105678/
24 сентября 2017, 10:11 | Бокс | Sports.kz

Boxingscene.com: Golden Boy немного подождет, чтобы Головкин постарел еще больше

Журналист Boxingscene.com Стивен Эдвардс в своей рубрике Daily Bread Mailbag прокомментировал ближайшие перспективы Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

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«Думаю, GGG пойдет за Билли Джо Сондерсом, а “Канело” встретится с Давидом Лемье. Абель Санчес и GGG изменят некоторые вещи, а потом вернутся к бою с “Канело”. Но команда мексиканца немного подождет, чтобы Головкин постарел еще больше», — пишет Эдвардс.

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