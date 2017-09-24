Новозеландец Паркер защитил титул чемпиона мира WBO, победив британца Хьюи Фьюри
ТАСС, 24 сентября. Новозеландец Джозеф Паркер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке в Манчестере он выиграл у британца Хьюи Фьюри по очкам большинством голосов.
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Один судья выставил ничейные оценки — 114:114, двое других отдали победу Паркеру с большим преимуществом — 118:110, 118:110.
Поединок прошел в тактической борьбе и в невысоком темпе. Паркер действовал первым номером и постоянно шел вперед, а Фьюри работал на отходах и боксировал в контратакующей манере. Обоим боксерам не хватало точности и силы в ударах, но в заключительном раунде новозеландцу удалось несколько раз потрясти соперника. Благодаря атакующей и более силовой манере судьи в итоге отдали предпочтение Паркеру.
Первоначально поединок должен был состояться в мае, но Фьюри получил травму и был вынужден отказаться от боя. Вместо британца Паркер провел поединок с занимавшим тогда 14-е место в рейтинге организации румыном Рэзваном Кожану и выиграл по очкам.
Фьюри не смог вернуть титул в семью
Паркер во второй раз защитил пояс, который завоевал в декабре прошлого года благодаря победе по очкам над американцем Энди Руисом. Титул WBO стал вакантным в октябре 2016 года, после того как британец Тайсон Фьюри, двоюродный брат Хьюи, отказался от него и пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA)
25-летний Паркер
Ранее россиянин Александр Поветкин заявлял о готовности провести поединок с Паркером. Россиянин занимает в рейтинге WBO 8-е место. Титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе владеет американец Деонтей Уайлдер, Международной боксерской федерации (IBF) и WBA — британец Энтони Джошуа.
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