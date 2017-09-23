Тренер Кудряшова уверен в победе россиянина над кубинцем Дортикосом
МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Дмитрий Кудряшов победит кубинца Юниера Дортикоса в четвертьфинальном бою во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Такое мнение ТАСС высказал тренер российского спортсмена Тэйлор Рэмсделл.
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Поединок Кудряшов — Дортикос пройдет в ночь на воскресенье в американском
«Я с нетерпением жду сегодняшнего боя, — сказал Рэмсделл. — Для меня честь тренировать Кудряшова, он полностью готов, вместе мы достигли большого прогресса. Он в отличном физическом и психологическом состоянии. Дмитрий Кудряшов станет новым чемпионом».
В активе Дортикоса, который владеет титулом WBA, 21 победа (20 — нокаутом) и ни одного поражения. На счету Кудряшова 21 победа (все — нокаутом) и одно поражение.
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