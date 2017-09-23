Боксер Градович проведет претендентский бой за титул IBF с австралийцем Дохени

По его словам, стороны достигли договоренности о проведении поединка. «Да, это так», — сказал Титов, добавив, что по месту и дате проведения боя в настоящее время продолжаются переговоры.

Как ранее сообщал ТАСС, следующий бой Градовича запланирован на 16 декабря в Екатеринбурге.

Градович, являющийся бывшим чемпионом мира по версии IBF, в последнем поединке 5 мая по очкам победил колумбийца Уго Беррио.

Всего в активе 31-летнего россиянина 23 победы (9 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету Дохени 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.