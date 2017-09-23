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https://sport.mail.ru/news/boxing/31103074/
23 сентября 2017, 17:06 | Бокс | ТАСС

Боксер Градович проведет претендентский бой за титул IBF с австралийцем Дохени

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывший чемпион мира россиянин Евгений Градович проведет поединок за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полулегком весе против австралийца Ти Джея Дохени. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.

По его словам, стороны достигли договоренности о проведении поединка. «Да, это так», — сказал Титов, добавив, что по месту и дате проведения боя в настоящее время продолжаются переговоры.

Как ранее сообщал ТАСС, следующий бой Градовича запланирован на 16 декабря в Екатеринбурге.

Градович, являющийся бывшим чемпионом мира по версии IBF, в последнем поединке 5 мая по очкам победил колумбийца Уго Беррио.

Всего в активе 31-летнего россиянина 23 победы (9 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету Дохени 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.
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Хрюнов: Чахкиеву давно следовало завершить карьеру в боксе

Хрюнов: Чахкиеву давно следовало завершить карьеру в боксе

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийскому чемпиону 2008 года, чемпиону мира по версии Международной боксерской организации (IBO) в весе до 90,71 кг Рахиму Чахкиеву, объявившему в субботу о завершении карьеры, давно следовало это сделать. Такое мнение ТАСС высказал российский промоутер и организатор боксерских боев Владимир Хрюнов.
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