Хрюнов: Чахкиеву давно следовало завершить карьеру в боксе

34-летний Чахкиев в субботу заявил ТАСС, что завершает спортивную карьеру.

«Я считаю, что карьеру профессионального боксера Рахиму нужно было завершить давно, поскольку последние бои у него не получались по абсолютно явной для всех причине — состоянию здоровья, — отметил Хрюнов. — Карьера этого боксера, главным достижением которого стало олимпийское золото, — большой мотиватор для ребят, занимающихся спортом. Чахкиев — прекрасный человек, он вошел в историю российского и в особенности ингушского спорта, и, думаю, сможет трудиться на благо своей республики. Ему будет чем заняться».

Чахкиев, в активе которого 26 побед (19 — нокаутом) и три поражения, 3 декабря прошлого года уступил техническим нокаутом россиянину Максиму Власову. Он является бывшим претендентом на титул чемпиона мира. В 2013 году он проиграл поляку Кшиштофу Влодарчику в бою за титул Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг.