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https://sport.mail.ru/news/boxing/31101837/
23 сентября 2017, 14:09 | Бокс | ТАСС

Боксер Кудряшов со второй попытки показал нужный вес перед боем с Дортикосом

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Кудряшов лишь со второго раза сумел показать нужный вес перед четвертьфинальным боем во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с кубинцем Юниером Дортикосом. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Кудряшов, выступающий в весовой категории до 90,71 кг, на первом взвешивании превысил допустимую норму на 300 гр. Организаторы соревнований дали спортсмену два часа на то, чтобы согнать вес и пройти повторную процедуру. Через 45 минут россиянин прошел повторное взвешивание и показал результат 90,7 кг. Вес кубинского спортсмена составил 90,3 кг.

В послужном списке Кудряшова 21 победа (все — нокаутом) и одно поражение. Он является обладателем серебряного пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и обязательным претендентом на титул чемпиона мира.

Дортикос является «регулярным» чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). За свою карьеру кубинец не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге — в его активе 21 победа (20 — нокаутом).

Бой между Кудряшовым и Дортикосом состоится 24 сентября. На кону поединка будет «регулярный» пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который принадлежит Дортикосу.
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Боксер Кудряшов со второй попытки показал нужный вес перед боем с Дортикосом