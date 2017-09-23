Боксер Кудряшов со второй попытки показал нужный вес перед боем с Дортикосом

Кудряшов, выступающий в весовой категории до 90,71 кг, на первом взвешивании превысил допустимую норму на 300 гр. Организаторы соревнований дали спортсмену два часа на то, чтобы согнать вес и пройти повторную процедуру. Через 45 минут россиянин прошел повторное взвешивание и показал результат 90,7 кг. Вес кубинского спортсмена составил 90,3 кг.

В послужном списке Кудряшова 21 победа (все — нокаутом) и одно поражение. Он является обладателем серебряного пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и обязательным претендентом на титул чемпиона мира.

Дортикос является «регулярным» чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). За свою карьеру кубинец не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге — в его активе 21 победа (20 — нокаутом).

Бой между Кудряшовым и Дортикосом состоится 24 сентября. На кону поединка будет «регулярный» пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который принадлежит Дортикосу.