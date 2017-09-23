Оскар Вальдес провел успешную защиту титула против Дженесиса Серваниа
Чемпион по версии WBO в полулегком весе мексиканец Оскар Вальдес (23−0, 19 КО) успешно провел очередную защиту чемпионского титула, перебоксировав филиппинца Дженесиса Серваниа (29−1, 12 КО).
Бой в весовой категории до 57,2 килограмма получился достаточно интересным. В его ходе оба боксера побывали в нокдауне, но ни одному из них так и не удалось завершить поединок досрочной победой. В результате, по итогам 12 раундов судьи отдали предпочтению Вальдесу — 116:110,117:109 и 119:111.
Таким образом, филиппинец потерпел первое поражение в карьере, тогда как мексиканец продлил свою беспроигрышную серию.
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