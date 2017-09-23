Потенциальный соперник Головкина Рамирес успешно защитил чемпионский титул
Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Хильберто Рамирес (36−0, 24 КО) в поединке против обязательного претендента из США Джесси Харта (22−1, 18 КО) победил единогласным судейским решением.
Со стартовых секунд боя чемпион занял центр ринга, вынудив претендента двигаться спиной вперёд, огрызаясь сериями. Во втором раунде в попытке поймать апперкотом прущего вперёд чемпиона, Харт получил правым хуком в висок, а затем левым апперкотом в челюсть и оказался в тяжёлом нокдауне. Добить шатающегося оппонента Рамирес не сумел.
С третьего раунда Рамирес перешёл на бомбардировку корпуса. Один из ударов чемпиона оказался заметно ниже пояса, рефери отчитал мексиканца и дал время претенденту на восстановление.
В 4-м раунде Рамирес был близок к досрочной победе — американский претендент с трудом переносил бомбардировку корпуса, при любой возможности апеллировал рефери, жалуясь на удары ниже пояса. Рамирес перерабатывал оппонента и количественно и качественно.
В средних раундах поединок выровнялся: чемпион снизил активность, претендент попытался навязать бой на дальней дистанции.
В потрясающем 9-м раунде бойцы поочерёдно отбирали инициативу друг у друга, проверяя челюсть и корпус оппонента.
В 11-м раунде Харт потряс чемпиона ударом навстречу, но разочаровал тем, что не рискнул пойти
Судейские записки: 115:112, 114:113 и 115:112. Рамирес UD.
Напомним, мексиканец и его промоутер Боб Арум неоднократно выражали желание устроить бой с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF/IBO Геннадием Головкиным.
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