Потенциальный соперник Головкина Рамирес успешно защитил чемпионский титул

Со стартовых секунд боя чемпион занял центр ринга, вынудив претендента двигаться спиной вперёд, огрызаясь сериями. Во втором раунде в попытке поймать апперкотом прущего вперёд чемпиона, Харт получил правым хуком в висок, а затем левым апперкотом в челюсть и оказался в тяжёлом нокдауне. Добить шатающегося оппонента Рамирес не сумел.

С третьего раунда Рамирес перешёл на бомбардировку корпуса. Один из ударов чемпиона оказался заметно ниже пояса, рефери отчитал мексиканца и дал время претенденту на восстановление.

В 4-м раунде Рамирес был близок к досрочной победе — американский претендент с трудом переносил бомбардировку корпуса, при любой возможности апеллировал рефери, жалуясь на удары ниже пояса. Рамирес перерабатывал оппонента и количественно и качественно.

В средних раундах поединок выровнялся: чемпион снизил активность, претендент попытался навязать бой на дальней дистанции.

В потрясающем 9-м раунде бойцы поочерёдно отбирали инициативу друг у друга, проверяя челюсть и корпус оппонента.

В 11-м раунде Харт потряс чемпиона ударом навстречу, но разочаровал тем, что не рискнул пойти ва-банк в попытке вырвать победу. Финальные секунды 12-го раунда также прошли в бескомпромиссном обмене ударами.

Судейские записки: 115:112, 114:113 и 115:112. Рамирес UD.

Напомним, мексиканец и его промоутер Боб Арум неоднократно выражали желание устроить бой с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF/IBO Геннадием Головкиным.