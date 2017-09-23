Майкл Конлан одержал досрочную победу в поединке с Кенни Гузманом
Ирландский боксер Майкл Конлан (4−0, 4 КО), выступающий в категории второго легчайшего веса, провел бой с 30-летним американцем Кенни Гузманом (3−1, 1 КО).
Поединок в Туксоне (штат Аризона, США) завершился досрочной победой ирландца, отправившего соперника в нокаут во втором раунде.
Боксеры очень резво начали встречу. Во втором раунде Конлан завладел инициативой и перед самым гонгом отправил американца на настил ринга. Гузман встал на ноги, но рефери не позволил продолжиться бою.
Отметим, что Майкл Конлан со скандалом ушел из любительского бокса после Олимпиады-2016, где, по мнению ирландца, его засудили в бою с россиянином Владимиром Никитиным.
Конлан этот бой провел в рамках вечера бокса, главным событием которого станет поединок между чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBO Гилберто Рамиресом и Джесси Хартом.
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