Майкл Конлан одержал досрочную победу в поединке с Кенни Гузманом

Поединок в Туксоне (штат Аризона, США) завершился досрочной победой ирландца, отправившего соперника в нокаут во втором раунде.

Боксеры очень резво начали встречу. Во втором раунде Конлан завладел инициативой и перед самым гонгом отправил американца на настил ринга. Гузман встал на ноги, но рефери не позволил продолжиться бою.

Отметим, что Майкл Конлан со скандалом ушел из любительского бокса после Олимпиады-2016, где, по мнению ирландца, его засудили в бою с россиянином Владимиром Никитиным.

Конлан этот бой провел в рамках вечера бокса, главным событием которого станет поединок между чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBO Гилберто Рамиресом и Джесси Хартом.