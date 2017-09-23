Напомним, что во втором бою Уорд одолел россиянина техническим нокаутом.

— «Канело» нужно обратить внимание на то, что говорили большинство людей. Дело не в том, что он не в форме. Это может быть связано с психологией, неправильным питанием, реакциями. Это может быть баланс многих вещей, которые заставляют человека чувствовать усталость. Но даже если он был уставшим, то почему Головкин его не атаковал? Почему GGG не был тем монстром, которого мы знаем?

Я вижу, как «Канело» становится лучше. Страшно представить, каким Сауль станет после боя с Головкиным, потому что он всегда учится и прогрессирует. Что будет, когда они сразятся вновь? Андре Уорд — Сергей Ковалев 2, — сказал Хопкинс, слова которого приводит Boxingnews24.com.