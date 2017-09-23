Продажи PPV боя Головкин — Альварес превысят 1 миллион домов
Как сообщил PE.com промоутер Том Леффлер со ссылкой на представителей телеканала НВО, продажи платных трансляций (pay-per-view) боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса составят свыше 1 миллиона подписок, сообщает Sports.kz.
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Официальные цифры продаж HBO PPV пока не озвучены, но ожидается, что по этому показателю поединок обойдет противостояние Альвареса с соотечественником Хулио Сезаром
«Если Геннадий покажет, что он может оказывать такое влияние на продажи PPV, и промоушен окажется лучше боя Альвареса с Чавесом, то думаю, у нас будет о чем поговорить в следующий раз. GGG помог раскрутке поединка и привлек много фанатов», — сказал Леффлер.
Бой Головкина и Альвареса состоялся 16 сентября в
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