Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/31099598/
23 сентября 2017, 10:07 | Бокс | Sports.kz

Головкин — 12-й в ТОП-50 самых физически подготовленных спортсменов

Популярное американское издание Sports Illustrated представило рейтинг 50 наиболее физически подготовленных спортсменов, сообщает Sports.kz.

Популярное американское издание Sports Illustrated представило рейтинг 50 наиболее физически подготовленных спортсменов сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Казахстанский боксер Геннадий Головкин занял в рейтинге 12-е место. Лидером является многоборец Эштон Итон, на втором месте — баскетболист Леброн Джеймс, замыкает тройку кроссфит-атлет Бен Смит.

«Рожденный в Казахстане чемпион мира в среднем весе, которого многие считают лучшим боксером pound-for-pound превратился из боксера-стилиста в 160-фунтовый таран, пройдя через часы тренировок ударной специфики. Вдобавок, его неустанная работа над выносливостью сделала его неудержимой мощью в поздних раундах», — написано в материале.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Бернард Хопкинс: Альварес остановит Головкина, как Уорд — Ковалева

Бернард Хопкинс: Альварес остановит Головкина, как Уорд — Ковалева

Заслуженный боксер Бернард Хопкинс ожидает, что в реванше Сауль Альварес одержит досрочную победу над Геннадием Головкиным, сравнив их предстоящий бой со вторым поединком Андре Уорда и Сергея Ковалева, сообщает Sports.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
22 сентября

Вышел шуточный ролик о событиях в раздевалке Головкина после боя с «Канело»

Непобежденный мексиканец готов заплатить деньги за такой же крутой реванш боя Головкин - Альварес

Флойд Мэйвезер-старший: «u201eКанелоu201c победил Головкина, GGG ничего не делал»