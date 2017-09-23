Головкин — 12-й в ТОП-50 самых физически подготовленных спортсменов
Популярное американское издание Sports Illustrated представило рейтинг 50 наиболее физически подготовленных спортсменов, сообщает Sports.kz.
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Казахстанский боксер Геннадий Головкин занял в рейтинге 12-е место. Лидером является многоборец Эштон Итон, на втором месте — баскетболист Леброн Джеймс, замыкает тройку
«Рожденный в Казахстане чемпион мира в среднем весе, которого многие считают лучшим боксером
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