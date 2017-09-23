К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Казахстанский боксер Геннадий Головкин занял в рейтинге 12-е место. Лидером является многоборец Эштон Итон, на втором месте — баскетболист Леброн Джеймс, замыкает тройку кроссфит-атлет Бен Смит.