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«Легенда, подобная Котто — это путь в Зал славы, — сказал Леффлер Skysports.com. — Это поединок, который замотивировал бы Геннадия. Защита Геннадия значительно недооценена. Он тот, кто идет вперед и создает действие, но после боя с Саулем Альваресом он не выглядел так, как будто дрался 12 раундов. Не было опухших черных глаз, а всего лишь несколько царапин».

Напомним, что ранее Котто заявил, что в декабре этого года проведет финальный бой в карьере.