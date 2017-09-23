Том Леффлер: Котто — идеальный соперник для Головкина в декабре
Промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина Том Леффлер заявил, что поединок против
экс-чемпиона мира в нескольких весовых категориях Мигеля Котто стал бы идеальным продолжением карьеры для Геннадия.
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«Легенда, подобная Котто — это путь в Зал славы, — сказал Леффлер Skysports.com. — Это поединок, который замотивировал бы Геннадия. Защита Геннадия значительно недооценена. Он тот, кто идет вперед и создает действие, но после боя с Саулем Альваресом он не выглядел так, как будто дрался 12 раундов. Не было опухших черных глаз, а всего лишь несколько царапин».
Напомним, что ранее Котто заявил, что в декабре этого года проведет финальный бой в карьере.
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