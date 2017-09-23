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https://sport.mail.ru/news/boxing/31099576/
23 сентября 2017, 10:05 | Бокс | Sports.kz

Том Леффлер: Котто — идеальный соперник для Головкина в декабре

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина Том Леффлер заявил, что поединок против экс-чемпиона мира в нескольких весовых категориях Мигеля Котто стал бы идеальным продолжением карьеры для Геннадия.

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super) WBC и IBF в среднем весе <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> Том <span class=error>Леффлер</span> заявил что поединок против <nobr>экс-чемпиона</nobr> мира в нескольких весовых категориях <span class=error>Мигеля</span> <span class=error>Котто</span> стал бы идеальным продолжением карьеры для Геннадия. Увеличить
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«Легенда, подобная Котто — это путь в Зал славы, — сказал Леффлер Skysports.com. — Это поединок, который замотивировал бы Геннадия. Защита Геннадия значительно недооценена. Он тот, кто идет вперед и создает действие, но после боя с Саулем Альваресом он не выглядел так, как будто дрался 12 раундов. Не было опухших черных глаз, а всего лишь несколько царапин».

Напомним, что ранее Котто заявил, что в декабре этого года проведет финальный бой в карьере.

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