Испытание на прочность для Кувалды. Чего ждать от боя Кудряшова

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Это будет первый поединок Русской Кувалды за границей — дебют на международной арене состоится в американском Сан-Антонио. В соперники Кудряшову достался крепкий орешек — кубинец Юниер Дортикос. Бой будет самым серьезным в карьерах обоих соперников. На кону стоит пояс регулярного чемпиона WBA.

БИТВА РАВНЫХ

Если взглянуть на послужные списки боксеров, первое, что бросается в глаза — минимальная разница в цифрах. Обоим 31 год, различие в росте — пара сантиметров, правда, размах рук у Дортикоса побольше. У Кудряшова больше на один бой, на один нокаут и на одно поражение. Россиянин все свои бои заканчивал досрочно, и лишь в одном уступил — кстати, тоже нокаутом. У кубинца 21 победа, и лишь раз он взял верх по очкам, но никогда не проигрывал. В общем, нас ждет битва двух «панчеров», исход которой непредсказуем.

Многие эксперты называют Дортикоса фаворитом всей суперсерии, несмотря на то что в турнирной сетке присутствуют и более маститые боксеры. К примеру, в послужном списке кубинца есть только один соперник, который более-менее знаком российскому болельщику — Йоури Каленга, который два года назад уступил Денису Лебедеву. Однако же на его стороне прессинг, который он обычно оказывает на противника в бою, мощный удар, а также — уверенность в себе.

— В субботу вечером вы увидите, кто я такой, — приводит vsenabox.ru слова Дортикоса. — Это будет зрелищный бой, и я сохраню свой титул. Я очень упорно готовился к этому поединку, и после боя не будет никаких оправданий.

Однако и Кудряшова со счетов списывать не стоит. Этому парню давно прочили серьезные успехи, его главное достоинство — сокрушительный нокаутирующий удар и видение правильного момента, когда его надо нанести.

К тому же, своего шанса побороться за пояс Кудряшов ждал долго. И это обеспечит российскому боксеру особый настрой. Он очень мотивирован и едва ли проигрывает сопернику в настрое. А кроме того, готов к 12 раундам на тот случай, если никто из соперников не рискнет попытаться завершить бой досрочно. Ведь в поединке двух нокаутеров всегда есть риск нарваться на встречный удар и улететь на настил самому.

— Я много лет упорно шел к возможности завоевать чемпионский титул, — цитирует Кудряшова vsenabox.ru. — Понимаю, что мне будет противостоять очень сильный соперник. Мы приложили все усилия, чтобы подготовиться физически и психологически к 12-раундовой битве. Я благодарю своих болельщиков за поддержку. На сегодняшний день — это главный бой в моей карьере. Покажу все, на что способен.

БУДЕТ ЛИ РОССИЙСКИЙ ПОЛУФИНАЛ?

Площадка в данном случае на стороне соперника — Кудряшов еще никогда не выступал в США, а вот кубинцу не привыкать к американскому рингу. С другой стороны, возможно, у россиянина не будет чрезмерного давления из-за отсутствия дополнительной ответственности в виде родных трибун.

Победитель получит не только пояс, но и кого-то из пары Мурат Гассиев (Россия) — Кшиштоф Влодарчик (Польша) в соперники в полуфинале. Нельзя исключать, что бой будет российским и потенциальная встреча Кудряшова и Гассиева может получиться довольно интересной. Отечественные боксеры-профессионалы стараются не пересекаться в ринге, и в этом есть своя логика — непобежденных соперников много и за рубежом, а титулы лучше не делить между собой.

С другой стороны, всегда интересно противостояние сильнейших, и поскольку в этом весе у нас традиционно было немало хороших боксеров, такие бои должны вызывать интерес. Вспомните хотя бы поединок Гассиева с Лебедевым, исход которого многие сочли спорным. Безотносительно того, кому вы отдаете предпочтение, бой действительно получился запоминающимся. Поэтому ждем второго четвертьфинала с нетерпением.