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22 сентября 2017, 23:04 | Бокс | Sports.kz

Дэн Рафаэль: Головкин показал слишком много уважения к «Канело»

Эксперт ESPN Дэн Рафаэль уверен, что в некоторых моментах боя с Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО) Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) должен был действовать иначе, сообщает Sports.kz.

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— Я согласен с тем, что GGG показал слишком много уважения к «Канело». Он прижимал его к канатам много раз, но затем отступал. Также он почти не бил по корпусу, — пишет Рафаэль в своем чате.

Отметим, что статистика ударов по корпусу действительно не в пользу Головкина: 8 против 44 у «Канело». Это же отметил президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес.

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