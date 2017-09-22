Дэн Рафаэль: Головкин показал слишком много уважения к «Канело»

— Я согласен с тем, что GGG показал слишком много уважения к «Канело». Он прижимал его к канатам много раз, но затем отступал. Также он почти не бил по корпусу, — пишет Рафаэль в своем чате.



Отметим, что статистика ударов по корпусу действительно не в пользу Головкина: 8 против 44 у «Канело». Это же отметил президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес.