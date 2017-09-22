«Ковалев обещал закончить карьеру Уорда, так и произошло»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Лидер рейтинга лучших боксеров-профессионалов независимо от весовых категорий (p4p) по версиям специализированного портала Boxrec и авторитетного журнала The Ring Андре Уорд принял решение о завершении карьеры. По словам американца, у него больше нет желания драться, поскольку организм уже не выдерживает жесткий режим.

«Бокс был со мной с десяти лет и многому меня научил, я люблю тебя, — подчеркнул 33-летний спортсмен в своем прощальном заявлении для болельщиков. — Я многим пожертвовал, но ты дал мне больше, чем я только мог представить. Ты сделал меня чемпионом и помог обеспечить семью, за что я всегда буду благодарен.

Покидаю бокс, находясь на вершине. Это всегда было моей сокровенной мечтой. Благодарю всех, кто принял участие в моем путешествии.

Однако пришло время прощаться… Если я не могу отдавать делу все, что у меня есть, пропадает смысл драться дальше.

Уроженец Сан-Франсиско уходит после блистательной серии из 32 побед в 32 боях и в статусе действующего чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версиям WBA, WBO и IBF. Эти титулы Уорд 19 ноября прошлого года отобрал у россиянина Сергея Ковалева, а 17 июня успешно защитил их в поединке-реванше. Резонансные поражения стали первыми для нашего соотечественника на профессиональном ринге.

Владевший поясами Ковалев очень активно начал первый бой, во втором раунде отправил Уорда в нокдаун и затем выглядел предпочтительнее вплоть до концовки, которая, по мнению экспертов, осталась за претендентом. Тем не менее, как констатировали те же специалисты, победа в схватке осталась за россиянином.

Судьи, однако, придерживались иной позиции: все трое отдали очень спорный выигрыш Уорду с одинаковым счетом 114−113.

Исход повторного поединка получился не менее скандальным. Американец несколько раз намеренно пробил Ковалеву ниже пояса. После одного из таких попаданий в восьмом раунде рефери Тони Уикс прекратил бой и объявил победу Уорда техническим нокаутом. Тот на момент остановки лидировал с минимальным счетом на карточках двух судей (третий фиксировал преимущество россиянина).

Обидные поражения тяжело сказались на психологическом состоянии Ковалева. Он заметно переживал неудачи и даже порывался завершить карьеру. Но все же переменил свое решение.

Возвращение боксера по прозвищу Крушитель на большой ринг состоится 25 ноября в Нью-Йорке, а противостоять ему будет украинец Вячеслав Шабранский. В пятницу они провели первую пресс-конференцию в рамках подготовки к встрече.

До и после первого поединка с Уордом россиянин отвесил в адрес противника много резких, порой совершенно некорректных, но острых фраз. Естественно, за комментарием по поводу ухода американца журналисты обратились к нему первым делом. Однако Ковалев был предельно лаконичен.

«Не испытываю к нему никаких эмоций, рад за него, что он завершил карьеру», — отрезал спортсмен, слова которого приводит ТАСС.

Впрочем, с другим изданием Ковалев оказался более откровенен.

«Причина его решения кроется в моем возвращении, — цитирует атлета TMZ. — Через несколько боев должен был состояться наш третий поединок.

Вообще это отличное известие для бокса. В нашем дивизионе полно хороших, сильных бойцов. Теперь мы получим шанс разыграть освободившиеся титулы. Думаю, поклонники бокса не останутся внакладе. А вообще я разочарован, что не смогу надрать задницу Уорда еще раз.

Его промоутер Кэти Дува позволила себе более едкое высказывание.

«Сергей перед их боем сказал, что закончит карьеру Уорда, так и произошло, — сказала функционер. — Ковалев в самое ближайшее время начнет возвращать обратно свои титулы».

Уорд перебрался в категорию до 79,4 кг в заключительной стадии карьеры, сделав себе по-настоящему громкое имя во втором среднем весе (до 76,2 кг). В этом дивизионе он выиграл представительный турнир Super Six с участием лучших бойцов и на протяжении четырех лет (2009−2013) являлся чемпионом мира.

Затем Уорд взял паузу, растянувшуюся на 1,5 года.

Как признавался сам американец, перерыв в выступлениях был необходим ему в связи с потерей серьезной мотивации.

Андре добился практически всего и уже не мог настраивать себя на отдельные бои, как раньше.

Возвращение состоялось в июне 2016 года — и уже в полутяжелую категорию. До двухматчевого противостояния с Ковалевым он успел одержать три уверенные победы над соперниками средней руки.

В декабре 2004 года Уорд начал путь в профи в ранге олимпийского чемпиона Афин. Боксер, впоследствии получивший прозвище Сын Бога, катком прошелся по турнирной сетке, победив в четвертьфинале главного фаворита турнира в категории до 81 кг, двукратного чемпиона мира среди любителей (2001, 2003) и капитана сборной России Евгения Макаренко, который был старше на 8,5 лет.

По мнению самого возрастного обладателя чемпионского титула в истории профессионального бокса, а ныне промоутера Бернарда Хопкинса, в ближайшей перспективе Уорда включат в Зал славы.

«Это даже не обсуждается, он много сделал для спорта, даже до начала профессиональной карьеры, — подчеркнул американец в интервью FightHub. — Андре очень умный боксер и настоящий мужчина.

Я уважаю его и уважаю его решение. И пусть оно нас шокировало, мы должны его принять.

Я приветствую такой поступок, и неважно, чем он планирует заниматься дальше. Я обязательно буду за этим следить.