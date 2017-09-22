Паркер оказался тяжелее Х. Фьюри на 5 кг
Завтра, 23 сентября, в Манчестере состоится вечер бокса, главным событием которого станет титульный бой в супертяжёлом весе между чемпионом мира по версии WBO Джозефом Паркером и Хьюи Фьюри.
Для Паркера это уже будет вторая защита чемпионского пояса, первую он провёл в мае этого года, перебоксировав Развана Кожану.
В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам новозеландец оказался тяжелее оппонента, сообщает Fightnews.
Так Паркер показал 111,1 кг, в то время как Хьюи Фьюри оказался на 5 килограмм легче, потянув на 106,1 кг.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter