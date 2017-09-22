Паркер оказался тяжелее Х. Фьюри на 5 кг

Для Паркера это уже будет вторая защита чемпионского пояса, первую он провёл в мае этого года, перебоксировав Развана Кожану.

В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам новозеландец оказался тяжелее оппонента, сообщает Fightnews.

Так Паркер показал 111,1 кг, в то время как Хьюи Фьюри оказался на 5 килограмм легче, потянув на 106,1 кг.