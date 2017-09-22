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https://sport.mail.ru/news/boxing/31095578/
22 сентября 2017, 16:55 | Бокс | Чемпионат.com

Паркер оказался тяжелее Х. Фьюри на 5 кг

Завтра, 23 сентября, в Манчестере состоится вечер бокса, главным событием которого станет титульный бой в супертяжёлом весе между чемпионом мира по версии WBO Джозефом Паркером и Хьюи Фьюри.

Для Паркера это уже будет вторая защита чемпионского пояса, первую он провёл в мае этого года, перебоксировав Развана Кожану.

В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам новозеландец оказался тяжелее оппонента, сообщает Fightnews.

Так Паркер показал 111,1 кг, в то время как Хьюи Фьюри оказался на 5 килограмм легче, потянув на 106,1 кг.
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