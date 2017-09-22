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https://sport.mail.ru/news/boxing/31094911/
22 сентября 2017, 16:21 | Бокс | Vesti.kz

Журналист ESPN назвал победную стратегию для Жакиянова на бой с Барнеттом

Журналист латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил, что не считает чемпиона мира по версии WBA (Super) в легчайшем весе казахстанца Жаната Жакиянова (27−1, 18 КО) аутсайдером в бою с британцем Райаном Барнеттом (17−0, 9 КО), владеющим поясом IBF в той же категории.

«Барнетт постарается вести поединок на расстоянии, методично расстреливая Жакиянова. Ирландец более техничен и в этом его преимущество. Жакиянов, напротив, постарается сблизится на убойную позицию и победить на своем характере. Если казахстанцу удастся навязать свой бокс, то он способен взять верх в этом противостоянии. В любом случае фаворитом остается Барнетт. Я думаю шансы боксеров 60 на 40 в его пользу», — отметил Барбоза.

Ранее на пресс-конференции Барнетт заявил, что со времени их совместного спарринга с казахстанцем он повзрослел и изменился. В свою очередь, Жакиянов напомнил, что побеждал всех чемпионов, которые выходили против него.

Напомним, боксеры провели дуэль взглядов в Белфасте (Северная Ирландия), где 21 октября на SSE Arena и пройдет их объединительный поединок. Для Жакиянова это будет первая защита титула WBA (Super), который он завоевал в феврале этого года после победы над американцем Роуши Уорреном (14−2−0, 4 КО) раздельным решением судей.

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