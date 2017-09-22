Журналист ESPN назвал победную стратегию для Жакиянова на бой с Барнеттом

«Барнетт постарается вести поединок на расстоянии, методично расстреливая Жакиянова. Ирландец более техничен и в этом его преимущество. Жакиянов, напротив, постарается сблизится на убойную позицию и победить на своем характере. Если казахстанцу удастся навязать свой бокс, то он способен взять верх в этом противостоянии. В любом случае фаворитом остается Барнетт. Я думаю шансы боксеров 60 на 40 в его пользу», — отметил Барбоза.

Ранее на пресс-конференции Барнетт заявил, что со времени их совместного спарринга с казахстанцем он повзрослел и изменился. В свою очередь, Жакиянов напомнил, что побеждал всех чемпионов, которые выходили против него.

Напомним, боксеры провели дуэль взглядов в Белфасте (Северная Ирландия), где 21 октября на SSE Arena и пройдет их объединительный поединок. Для Жакиянова это будет первая защита титула WBA (Super), который он завоевал в феврале этого года после победы над американцем Роуши Уорреном (14−2−0, 4 КО) раздельным решением судей.