Почему Головкин лучший, а Альварес только четвертый? Как эксперты ESPN голосовали за лидера рейтинга P4P

Их бой стал главным событием вечера бокса, который состоялся утром 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Головкин и Альварес провели 12 раундов, по итогам которых была объявлена ничья.

Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей. На счету «Канело» теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении.

По итогам голосвания экспертов ESPN Головкин набрал 83 балла и занял первое место. Альварес имеет в своем активе 60 очков и занимает четвертую позицию.

Интересно, что в рейтинге все специалисты поставили казахстанца выше, чем мексиканца. Такие авторитетные эксперты, как Ниггель Коллинс, Чарльз Мойнхайн, Бернардо Пиллати, Ник Паркинсон, Дэн Рафаэль и Сальвадор Родригес, отдали Головкину первое место в списке.

Тэдди Атлас, назвавший результат боя Головкин — Альварес результатом коррупции в боксе, поставил GGG на пятое, а «Канело» — на седьмое место. Между тем, его коллега Бернардо Пиллати определил Альвареса на восьмую позицию.

Итоги голосования за Головкина и Альвареса (в скобках место боксера по мнению эксперта):

Тедди Атлас: Головкин (5) — Альварес (7)

Нигель Коллинс: Головкин (1) — Альварес (2)

Чарльз Мойнихан: Головкин (1) — Альварес (5)

Бернардо Пилатти: Головкин (1) — Альварес (8)

Ник Паркинсон: Головкин (1) — Альварес (3)

Дэн Рафаель: Головкин (1) — Альварес (4)

Ерик Раскин: Головкин (3) — Альварес (4)

Сальвадор Родригес: Головкин (1) — Альварес (2)

Карлос Нава: Головкин (2) — Альварес (4).

Отметим, что при подсчете голосов в расчет берется позиция боксера в рейтинге эксперта. Максимальные десять баллов получает обладатель первого места. За последнюю, десятую позицию боксер получает один балл.

Окончательный список ТОП-10.

1. Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО; Казахстан) — средний;

2. Василий Ломаченко (9−1, 7 КО; Украина) — второй полулегкий;

3. Теренс Кроуфорд (32−0, 23 КО; США) — первый полусредний;

4. Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО; Мексика) — средний;

5. Кит Турман (28−0, 22 КО; США) — полусредний;

6. Эррол Спэнс-младший (22−0, 19 KO, США) — полусредний

7. Гильермо Ригондо (17−0, 11 КО; Куба) — второй легчайший;

8. Майки Гарсия (37−0, 33 КО; США) — легкий;

9. Сергей Ковалев (30−2−1, 26 KO; Россия) — полутяжелый;

10. Наоя Иноуэ (14−0, 12 КО; Япония) — второй наилегчайший;.

Также Головкин возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии издания World Boxing News.

Напомним, что Головкин вернется на ринг до конца года. Промоутер казахстанского боксера Том Леффлер поделился планами на ближайшее время.