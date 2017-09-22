«Сейчас бой с Фирузой закончился бы плачевно для здоровья Зарины». Менеджер Шариповой ответил Цолоевой

— Я не очень хорошо понимаю, что она имела в виду, говоря про показательный бой. Для встречи с Фирузой Зарине Цолоевой нужно подняться в рейтинге, потому что с чемпионом мира могут боксировать только боксеры из ТОП-15 мирового рейтинга. После того как она займет эту позицию, мы с удовольствием рассмотрим возможность проведения такого поединка.

Но мы уже предлагали ей бой, когда Фируза только начинала свою профессиональную карьеру. Цолоева отказалась, сказав, что ей это не интересно, а интересен более сильный соперник в лице Софьи Очигавы. Хотя до того как предложить Фирузе бой с Очигавой, мы предложили его именно Цолоевой и она тоже отказалась.

— Зарина говорит, что у нее много предложений, в том числе от промоутерских компаний из США.

— Я общался в Астане с Зариной, и она как раз сказала, что были предложения, но пока нет никакой определенности с ее переходом в профессионалы. То, что предложения есть, это хорошо, я рад за Зарину и желаю ей удачи. А вот то, что она собирается на первых этапах работать без промоутера, это совершенно неправильно. Для успешного развития карьеры нужна профессиональная команда, которая будет продвигать боксера. Сейчас Фируза создала промоутерскую компанию как раз для того, чтобы продвигать казахстанских боксеров. Она на личном примере доказывает, что за год можно стать чемпионом мира.

Ближайшая наша задача — заключить контракты с семью боксерами. Мы можем пригласить Зарину к нам в промоутерскую компанию и сделать из нее чемпионку мира в течение года. Если Зарина будет работать самостоятельно или с другими, давайте посмотрим, сможет ли она достичь такого результата за этот промежуток времени.

— А насколько самой Фирузе было бы интересно провести бой с Зариной?

— Фируза хотела бы провести бой с Зариной. Но надо понимать, что профессиональный бокс — это не любительский, он существенно отличается правилами ведения боя и экипировкой. Зарина в данный момент не готова ко встрече с Фирузой.

Если предположить, что этот бой состоялся бы сейчас, он бы плачевно закончился для здоровья Зарины. Нужно учитывать, что Фируза уже является чемпионкой мира, она провела достаточно боев на профессиональном ринге, имеет хороший опыт. А у Цолоевой пока такого опыта нет. Поэтому при текущем положении вещей такого боя мы не допустим.