Том Леффлер: Головкин не останется в спорте дольше, чем нужно

«Геннадий говорил, что мог бы драться еще лет пять. Мощь его ударов не уменьшается, как это случилось у Джорджа Формана. Сила удара уходит последней. Защита Геннадия недооценена. Он из тех, кто идут вперед и прессингуют, однако после боя с Канело не было похоже, что он провел 12-раундовый поединок. Никаких заплывших глаз или синяков, лишь несколько царапин. С правильной мотивацией такой стиль позволил бы ему драться столько, сколько он захочет. Мы видели, как Владимир Кличко выступал до 41 года, Флойд Мейвезер — до 40. Мы могли бы смотреть бои Геннадия следующие пять лет, но он не будет оставаться в спорте дольше, чем нужно, — приводит слова Леффлера Sky Sports.