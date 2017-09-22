Том Леффлер: Головкин не останется в спорте дольше, чем нужно
Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер уверен, что его подопечный без проблем сможет поддерживать нынешний уровень до 40 лет.
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«Геннадий говорил, что мог бы драться еще лет пять. Мощь его ударов не уменьшается, как это случилось у Джорджа Формана. Сила удара уходит последней. Защита Геннадия недооценена. Он из тех, кто идут вперед и прессингуют, однако после боя с Канело не было похоже, что он провел 12-раундовый поединок. Никаких заплывших глаз или синяков, лишь несколько царапин. С правильной мотивацией такой стиль позволил бы ему драться столько, сколько он захочет. Мы видели, как Владимир Кличко выступал до 41 года, Флойд Мейвезер — до 40. Мы могли бы смотреть бои Геннадия следующие пять лет, но он не будет оставаться в спорте дольше, чем нужно, — приводит слова Леффлера Sky Sports.
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