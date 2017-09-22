Головкин впервые возглавил рейтинг P4P по версии WBN

Изменения в рейтинге произошли после ничейного поединка GGG с Саулем Альваресом и новости о завершении карьеры Андре Уорда.

Следом за Геннадием в тройке лучших расположились Теренс Кроуфорд и Василий Ломаченко.

ТОП-15 выглядит следующим образом:

1. Геннадий Головкин

2. Теренс Кроуфорд

3. Василий Ломаченко

4. Сауль Альварес

5. Майки Гарсия

6. Гильермо Ригондо

7. Мигель Котто

8. Наоя Иноуэ

9. Кит Турман

10. Хорхе Линарес

11. Хуан Франциско Эстрада

12. Срисакет Сор Рунгвисаи

13. Донни Ньетес

14. Лео Санта Круз

15. Энтони Джошуа.