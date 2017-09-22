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https://sport.mail.ru/news/boxing/31092530/
22 сентября 2017, 13:41 | Бокс | Sports.kz

Следующий поединок Бекмана Сойлыбаева пройдет в Лас-Вегасе

Стало известно точная дата выхода на ринг казахстанского профессионального боксера Бекмана Сойлыбаева, сообщает пресс-служба «Diamond Ring».

Обладатель пояса WBC International во второй легкой весовой категории будет защищать свой чемпионский титул 19 октября. Ожидается что, имя соперника будет объявлен на следующей неделе.

Бой пройдет в Лас-Вегасе в зале Monte Carlo Resort and Casino, которое считается одним из самых значимых боксерских арен в США, где свои поединки проводит такие боксеры как Джесси Варгас, Джесси Магдалено и Баду Джек.

Стоит отметить, что ранее Бекман никогда не дрался в Лас-Вегасе и предстоящий бой будет 12-м в его профессиональной карьере. Во всех предыдущих боях Сойлыбаев одержал победу. Имеет в своем активе чемпионский пояс WBC International во второй легкой весовой категории.

Сейчас боксер тренируется в Лос-Анджелесе под руководством именитого специалиста Эрика Брауна.

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