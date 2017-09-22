Следующий поединок Бекмана Сойлыбаева пройдет в Лас-Вегасе
Стало известно точная дата выхода на ринг казахстанского профессионального боксера Бекмана Сойлыбаева, сообщает
пресс-служба «Diamond Ring».
Обладатель пояса WBC International во второй легкой весовой категории будет защищать свой чемпионский титул 19 октября. Ожидается что, имя соперника будет объявлен на следующей неделе.
Бой пройдет в
Стоит отметить, что ранее Бекман никогда не дрался в
Сейчас боксер тренируется в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter