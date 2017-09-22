Иван Дычко проводит спарринги с непобежденным кубинцем, который готовится к бою с Уайлдером за титул WBC
Двукратный призер Олимпийских игр казахстанец Иван Дычко проводит спарринги с непобежденным кубинским боксером Луисом Ортисом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
27-летний Дычко готовится к дебюту на профессиональном ринге, который запланирован на 28 сентября. А Ортис 4 ноября в
Стоит отметить, что 38-летний Ортис одержал победы во всех своих 27 боях, причем 23 из них завершил досрочно. Еще два поединка кубинского боксера были признаны несостоявшимися.
Ранее
Напомним, что в июне Дычко подписал контракт с американской компанией The Heavyweight Factory. 27-летний тяжеловес считает, что его стиль поможет войти в элиту дивизиона.
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