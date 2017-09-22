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22 сентября 2017, 13:38 | Бокс | Vesti.kz

Иван Дычко проводит спарринги с непобежденным кубинцем, который готовится к бою с Уайлдером за титул WBC

Двукратный призер Олимпийских игр казахстанец Иван Дычко проводит спарринги с непобежденным кубинским боксером Луисом Ортисом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

27-летний Дычко готовится к дебюту на профессиональном ринге, который запланирован на 28 сентября. А Ортис 4 ноября в Нью-Йорке в титульном поединке встретится с действующим чемпионом мира по версии WBC американцем Дионтэем Уайлдером (38−0, 37 KO).

Стоит отметить, что 38-летний Ортис одержал победы во всех своих 27 боях, причем 23 из них завершил досрочно. Еще два поединка кубинского боксера были признаны несостоявшимися.

Ранее экс-тренер Сергея Ковалева (30−2−1, 26 KO) Дерек Сантос — Россарио, являющийся наставником казахстанца, рассказал о готовности Дычко к дебюту на профи-ринге, который состоится в США.

Напомним, что в июне Дычко подписал контракт с американской компанией The Heavyweight Factory. 27-летний тяжеловес считает, что его стиль поможет войти в элиту дивизиона.

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