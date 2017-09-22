Ригондо вспомнил о крокодиле Гене и обещал избить Ломаченко

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Кубинский боксер Гильермо Ригондо, который 9 декабря сразится с украинцем Василием Ломаченко, разместил в своем «Твиттере» забавную запись, где обещает призвать соперника к ответу за свое тяжелое детство.

«Это не его вина. Но 9 декабря Василий Ломаченко ответит за каждый русский мультфильм, который меня заставляли смотреть в детстве, — написал Ригондо.

Поединок пройдет в Нью-Йорке в стенах знаменитой арены «Мэдисон Сквер Гарден».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">It is not his fault. But on Dec 9 I am blaming <a href="https://twitter.com/VasylLomachenko">@VasylLomachenko</a> for every <a href="https://twitter.com/hashtag/Russian?src=hash">#Russian</a> cartoon I was force 2 watch in ??as a kid. <a href="https://twitter.com/hashtag/PayBack?src=hash">#PayBack</a> ????? <a href="https://t.co/GWhdTqFmxx">pic.twitter.com/GWhdTqFmxx</a></p>— Guillermo Rigondeaux (@RigoElChacal305) <a href="https://twitter.com/RigoElChacal305/status/910590194922881024">20 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>