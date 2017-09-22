Ригондо вспомнил о крокодиле Гене и обещал избить Ломаченко
Головкин тут ни при чем.
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Кубинский боксер Гильермо Ригондо, который 9 декабря сразится с украинцем Василием Ломаченко, разместил в своем «Твиттере» забавную запись, где обещает призвать соперника к ответу за свое тяжелое детство.
«Это не его вина. Но 9 декабря Василий Ломаченко ответит за каждый русский мультфильм, который меня заставляли смотреть в детстве, — написал Ригондо.
Поединок пройдет в
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