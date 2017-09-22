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https://sport.mail.ru/news/boxing/31092328/
22 сентября 2017, 13:35 | Бокс | Prosports.kz

Ригондо вспомнил о крокодиле Гене и обещал избить Ломаченко

Головкин тут ни при чем.

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Кубинский боксер Гильермо Ригондо, который 9 декабря сразится с украинцем Василием Ломаченко, разместил в своем «Твиттере» забавную запись, где обещает призвать соперника к ответу за свое тяжелое детство.

«Это не его вина. Но 9 декабря Василий Ломаченко ответит за каждый русский мультфильм, который меня заставляли смотреть в детстве, — написал Ригондо.

Поединок пройдет в Нью-Йорке в стенах знаменитой арены «Мэдисон Сквер Гарден».
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