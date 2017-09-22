Флойд Мэйвезер-старший: «Канело» победил Головкина, GGG ничего не делал
Отец и тренер Флойда
Мэйвезера-младшего, Мэйвезер-старший считает Сауля Альвареса победителем поединка с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.
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— Я считаю, что «Канело» выиграл этот бой, потому что GGG, по правде говоря, ничего не делал.
Все, что он делал, это ходил и выбрасывал ленивые удары. Флойд бы надрал ему задницу. Я не говорю, что хочу, чтобы Флойд снова дрался, но я скажу вот что — он [Головкин] стал бы легкой мишенью для Флойда. Они оба бы ею стали, — сказал
Бой Альвареса и Головкина прошел в
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