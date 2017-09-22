Да здравствует новый король? Почему Андре Уорд является одним из самых неоднозначных чемпионов в профи-боксе

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Стал ли его уход большой потерей для бокса и почему Уорд является неоднозначным чемпионом — в материале Vesti.kz.

У Уорда было тяжелое детство. Все его биографии различного стиля начинаются именно с этого. Причина тому -тяжелый ранний период жизни, в котором он не получал должного внимания и любви со стороны родителей. Его отец Франк и мать Мэдлин «тесно» были связаны с наркотиками, что нередко провоцировало внимание к семье со стороны полиции, и Уорд по большей части был предоставлен сам себе. В 18-летнем возрасте он лишился отца. К тому моменту мать давно вела себя так, будто бы ей не нужен Уорд.

Уже позже, Андре будет всем говорить про то, что отсутствие настоящего детства породило в нем ту волю, которую он неоднократно демонстрировал в ринге. Что самое главное, в нем не развились комплексы неполноценности, обиды не переросли в злость и агрессию. Удалось ему сохранить моральные принципы за счет религии.

То есть он нашел свой оплот в духовности, которой придерживается до сих пор. Уорд — христианин, всецело доверивший судьбу Богу. И, наверное, это сыграло ключевую роль в его имидже и образе, который не совсем пришелся по вкусу любящим «трэш» американцам. У себя на родине он никогда не имел большой фанатской базы.

Даже завоевание многих титулов не повлияло на рост внимания в обществе. Все просто. Уорд очень далек от медийности, и никогда не стремился эпатировать публику, или своих соперников. В своей книге «На грани» Сергей Ковалев так охарактеризовал американца.

«Судя по тому, как грамотно, красиво и интересно он говорит, как умеет вести себя в любом обществе, как умно выстраивает свою карьеру и имидж, с обычным IQ у него тоже полный порядок, что делу не мешает — как в ринге, так и далеко за его пределами».

Поведение Уорда не всем нравится. Да, он не был замешан в каких-то криминальных историях, не допускал откровенного мата или оскорбительных словечек в адрес будущих соперников. Но на примере Флойда — это не дает особого профита в бизнесе. Единственное, что он обрел, так это ненавистников, желавших ему поражения. В основном из-за его стиля боксирования и хорошего отношения к соперникам. (К этому моменту мы вернемся чуть позже.).

Уорд не был никогда бизнесменом. Он больше действовал с оглядкой на веру и семью. К слову, он воспитывает четверых детей вместе со своей женой. И его часто ставили в пример, как прекрасного семьянина. Многие вопросы, в их числе и касающиеся карьеры, он решал дома. Возможно, на решение Уорда уйти сейчас повлияла семья.

Кто знаком с историей Андре, тот знает о его хронической проблеме плеча. Из-за этого он даже был вынужден прервать карьеру на два года — требовалась операция. При этом на тот момент Уорд был на большом пике. Только вот после возвращения американец действовал избирательно: начиная с 2013-го он провел всего шесть поединков, два из которых с Ковалевым.

Именно данным фактом умело орудуют многие эксперты, кто считает его неоднозначным чемпионом. То есть предпосылки к раннему завершению карьеры в итоге сбылись. Но чего не отнять, так это высокие оценки его таланта.

Сам Уорд признается, что никогда не был гением и лучшим. Все решило его трудолюбие и полная самоотдача. Однако спиккеры наперебой называют его лучшим за последнее время, и во многом благодаря его тактическим и техническим умениям. Уорд — стратег, способный легко «просчитать» соперника и нейтрализовать сильные стороны. Нам запомнилась его смена стойки с правосторонней на левостороннюю.

Такой прием в неумелых руках мог привести к обязательному поражению. Но Уорд — мастер этого «фокуса». Так ему удалось нейтрализовать Александра Бранду (Колумбия).

Кстати, Уорд — последний олимпийский чемпион из США (не считая Кларессы Шилдс). Но даже это не давало ему больших привилегий. СМИ активно долгое время игнорировали его переход в профи-бокс. И заговорили о нем только во время его отлично выданной серии побед. Особенно после победы в турнире Super Six.

Только вот он все равно остался одним из самых неоднозначных чемпионов последнего времени. Вроде титулы завоевал, первая строчка P4P оставалась за ним. Но никакого ажиотажа за Уордом не было. Это порождает вопрос — а что потеряет мир бокса с его уходом? Будет ли теперь пропасть в полутяжах и безудержное страдание среди любителей бокса? Вряд ли. Только самые преданные его фанаты ощутят «потерю», и будут скучать по «Сыну Бога».

В остальном его завершение карьеры не отразится пагубно на профи-боксе. Горького послевкусия не будет. А если у кого и возникнет, то быстро исчезнет. Есть шансы на то, что его больше запомнят как общественного деятеля, который ездит по городам Америки, навещает тюрьмы, помогает нуждающимся и тем, кто сбился с пути. В этом деле он большой молодец.

Так или иначе, он освободил место. Впереди много интересных поединков за вакантные титулы. И, кстати, Ковалев, переживающий ныне не лучшие времена, может возродить свою карьеру, подгоняемый новыми амбициями и мотивацией. Хотелось бы верить, что нас ждут ожесточенные бои в этой весовой категории.

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