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22 сентября 2017, 13:00 | Бокс | Чемпионат.com

Лёффлер: Во 2-м бою Головкин — Альварес на кону будет стоять наследие Геннадия

Том Лёффлер, менеджер чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина, заявил, что переговоры о втором поединке между его клиентом и командой Сауля Альвареса стартуют в ближайшее время, а также добавил, что ставки во втором бою будут даже выше, чем в первом.

Лёффлер: Во 2-м бою Головкин — Альварес на кону будет стоять наследие Геннадия - Фото 1 Увеличить
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«Мы ожидаем, что переговоры по второму бою пройдут лучше, так как Канело уже выстоял 12 раундов с Геннадием. Кроме того, мероприятие прошло успешно и дало боксёрам крупнейшую прибыль, которая уступает лишь гонорарам Мейвезера. В реванше также заинтересованы и зрители, которые хотят видеть ещё больше комбинаций.

Мы начнём переговоры сегодня. Канело — приоритет для Головкина, но также мы рассмотрим и другие варианты. Мы отдаём должное Саулю, но полагаем, что Геннадий выиграл первый бой. На кону второго поединка будет стоять его наследие. Ведь если он защитит титулы, то для него это будет 20-й успешной защитой. Тем самым он повторит рекорд Бернарда Хопкинса, так что это будет что-то историческое, — цитирует менеджера BoxingScene.

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