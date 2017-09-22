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https://sport.mail.ru/news/boxing/31090933/
22 сентября 2017, 12:45 | Бокс | Vesti.kz

Экс-тренер Ковалева рассказал о готовности Дычко к дебюту на профи-ринге: В будущем я вижу Ивана лидером дивизиона

Экс-тренер российского профессионального боксера Сергея Ковалева Дерек Сантос-Россарио, ныне тренирующий призера Олимпийских игр в супертяжелом весе казахстанца Ивана Дычко рассказал корреспонденту Vesti.kz о том, в какой физической форме его подопечный подошел к дебюту на профи-ринге.

«Дычко великолепно использовал все отведенное время. Он упорно тренировался и сейчас находится в великолепных кондициях. С каждой тренировкой он выдерживает больше нагрузок. За время подготовки он провел несколько поединков со спарринг-партнерами и неплохо себя проявил.

С другой стороны, переход из любительского в профессиональный не простой процесс. Ему необходимо время, чтобы адаптироваться. Я бы отложил дебют на некоторое время, однако выбор даты боя и соперников — это задача менеджера. Моя цель максимально подготовить Дычко к бою. Он готов выйти на ринг хоть завтра. Он покажет хороший бокс. Я в него верю.

Его дебют запланирован на 28 сентября и сейчас главное сделать акцент на моральный настрой боксера. Уверен, что все получится. Я уверен, что через год он станет по-настоящему хорошим бойцом своего дивизиона. В будущем я вижу его лидером своего дивизиона. У него прекрасные параметры и настрой, — отметил Сантос.

Напомним, что в июне Дычко подписал контракт с американской компанией The Heavyweight Factory. 27-летний тяжеловес считает, что его стиль поможет войти в элиту дивизиона.

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