Экс-тренер Ковалева рассказал о готовности Дычко к дебюту на профи-ринге: В будущем я вижу Ивана лидером дивизиона
Экс-тренер российского профессионального боксера Сергея Ковалева Дерек Сантос-Россарио, ныне тренирующий призера Олимпийских игр в супертяжелом весе казахстанца Ивана Дычко рассказал корреспонденту Vesti.kz о том, в какой физической форме его подопечный подошел к дебюту на профи-ринге.
«Дычко великолепно использовал все отведенное время. Он упорно тренировался и сейчас находится в великолепных кондициях. С каждой тренировкой он выдерживает больше нагрузок. За время подготовки он провел несколько поединков со
С другой стороны, переход из любительского в профессиональный не простой процесс. Ему необходимо время, чтобы адаптироваться. Я бы отложил дебют на некоторое время, однако выбор даты боя и соперников — это задача менеджера. Моя цель максимально подготовить Дычко к бою. Он готов выйти на ринг хоть завтра. Он покажет хороший бокс. Я в него верю.
Его дебют запланирован на 28 сентября и сейчас главное сделать акцент на моральный настрой боксера. Уверен, что все получится. Я уверен, что через год он станет
Напомним, что в июне Дычко подписал контракт с американской компанией The Heavyweight Factory. 27-летний тяжеловес считает, что его стиль поможет войти в элиту дивизиона.
«Преследователь» Кличко и
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter