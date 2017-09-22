Том Леффлер: Мэйвезер знает, чем бы закончился его бой с Головкиным

— Есть причина, по которой Флойд Мэйвезер дрался с Конором Макгрегором, но никогда не проявлял интереса к бою с Головкиным в 154 фунтах. Из уважения к Флойду скажу, что он единственный, ради которого бы Геннадий спустился в первый средний вес.

Но об этом никогда не было серьезных разговоров. Нельзя осуждать Флойда, ведь он никогда не выступал в среднем весе. Если бы он боксировал в среднем дивизионе, то это была бы другая история. А так он никогда не был средневесом.

Флойд говорил, что GGG — это «легкая работа», и что у него нет «спецэффектов». Но в реальности они знают, каким бы был исход, — сказал в интервью Sky Sports Леффлер.