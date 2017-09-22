«Канело» Альварес пожертвует миллион долларов пострадавшим от землетрясения в Мексике

27-летний мексиканец прибыл в Гвадалахару, где лично поучаствовал в передаче продуктов. Как сообщают СМИ, Альварес направил три грузовика с продуктами для пострадавших от землетрясения.

По словам старшего брата Альвареса Ригоберто, мексиканская звезда пожертвует миллион долларов на продукты, лекарства и строительные материалы.

Напомним, что в минувшие выходные Альварес провел поединок против чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина.

Поединок между боксерами завершился вничью. Он включил в себя все 12 раундов. В итоге по одному рефери отдали победу каждому из бойцов, а один поставил ничью. Таким образом, Головкин сохранил свои титулы WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе. Видео полного боя Головкин — «Канело» Альварес.