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https://sport.mail.ru/news/boxing/31089845/
22 сентября 2017, 11:13 | Бокс | Vesti.kz

«Канело» Альварес пожертвует миллион долларов пострадавшим от землетрясения в Мексике

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес пожертвует миллион долларов пострадавшим от землетрясения в Мексике, сообщает BoxingScene.

27-летний мексиканец прибыл в Гвадалахару, где лично поучаствовал в передаче продуктов. Как сообщают СМИ, Альварес направил три грузовика с продуктами для пострадавших от землетрясения.

По словам старшего брата Альвареса Ригоберто, мексиканская звезда пожертвует миллион долларов на продукты, лекарства и строительные материалы.

Напомним, что в минувшие выходные Альварес провел поединок против чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина.

Поединок между боксерами завершился вничью. Он включил в себя все 12 раундов. В итоге по одному рефери отдали победу каждому из бойцов, а один поставил ничью. Таким образом, Головкин сохранил свои титулы WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе. Видео полного боя Головкин — «Канело» Альварес.

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