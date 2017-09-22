В Мексике бой «Канело» с Головкиным оказался менее популярен, чем с Чавесом

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В Мексике главный поединок года транслировался двумя общедоступными каналами — TV Azteca и Televisa, а также по кабельному телевидению. На бесплатном ТВ бой посмотрело 34,6 миллиона телезрителей (TV Azteca — 18,1 миллиона, Televisa — 16,5 миллиона). В сумме рейтинг этих двух мексиканских каналов — 28.2 балла, что почти на 10 пунктов меньше, чем у прошлогоднего боя «Канело» с другим мексиканцем — Хулио Сесаром Чавесом-младшим (50−3−1, 32 КО) — 38.