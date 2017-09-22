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22 сентября 2017, 10:37 | Бокс | Sports.kz

В Мексике бой «Канело» с Головкиным оказался менее популярен, чем с Чавесом

Стало известно, какой была телеаудитория боя Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) на территории Мексики, сообщает Sports.kz.

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В Мексике главный поединок года транслировался двумя общедоступными каналами — TV Azteca и Televisa, а также по кабельному телевидению. На бесплатном ТВ бой посмотрело 34,6 миллиона телезрителей (TV Azteca — 18,1 миллиона, Televisa — 16,5 миллиона). В сумме рейтинг этих двух мексиканских каналов — 28.2 балла, что почти на 10 пунктов меньше, чем у прошлогоднего боя «Канело» с другим мексиканцем — Хулио Сесаром Чавесом-младшим (50−3−1, 32 КО) — 38.

Впрочем, этому можно найти объяснение: во-первых, дрались два мексиканца, во-вторых, это происходило на выходных, приуроченных к «Синко де майо» — значимой дате в истории Мексики. В этот день в 1862 году мексиканские войска одержали победу в битве при Пуэбле. Помимо Мексики, праздник широко отмечается латиноамериканским населением южных штатов США.

Бой Альвареса с Чавесом-младшим завершился победой «Канело» единогласным решением, а поединок с Головкиным был сведен к ничьей.

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