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22 сентября 2017, 11:15 | Бокс | Чемпионат.com

Уорд: Если у тебя нет желания, ты не должен быть в ринге

Чемпион мира в полутяжёлом весе Андре Уорд прокомментировал своё решение о завершении карьеры, отметив, что отсутствие желания продолжать боксировать стало ключевым фактором при его принятии.

Чемпион мира в полутяжёлом весе <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уорд</span> прокомментировал своё решение о завершении карьеры отметив что отсутствие желания продолжать боксировать стало ключевым фактором при его принятии. Увеличить
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«В общей сложности я пробыл в боксе 23 года. Как вы, наверное, слышали, единоборства забирают у человека очень много. Это своеобразный аккумулирующий эффект от всех тренировок и боёв. Когда приходит чувство, что тело не отвечает на нагрузки, начинает пропадать и желание.

А когда пропадает желание и физическая способность тренироваться так, как ты считаешь нужным, то ты не должен быть в ринге. Моей конечной целью всегда было уйти из спорта, а не довести дело до того, что спорт сам заставит меня завершить карьеру. И у меня есть возможность выполнить цель, — приводит слова Уорда BoxingScene.
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