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22 сентября 2017, 9:55 | Бокс | Чемпионат.com

Ковалёв: Я говорил, что завершу карьеру Уорда, так и случилось

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв в очередной раз прокомментировал завершение карьеры Андре Уордом, пошутив, что выполнил обещание отправить американца на пенсию.

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© AP 2017

«Он услышал, что я собираюсь возвращаться и завершил карьеру.

Причина его возвращение кроется в моём возвращении. Через несколько боёв должен был состояться наш третий поединок и он остановился. Перед вторым боем я говорил, что я завершу его карьеру и это оказалось правдой.

После его ухода больше бойцов будет мотивировано сразиться за титулы. Теперь мы больше не увидим скучных боёв. Но конечно, я разочарован, что у меня не будет возможность надрать ему зад снова, ведь счёт между нами 1:1, цитирует россиянина TMZ.
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