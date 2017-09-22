Ковалёв: Я говорил, что завершу карьеру Уорда, так и случилось

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«Он услышал, что я собираюсь возвращаться и завершил карьеру.

Причина его возвращение кроется в моём возвращении. Через несколько боёв должен был состояться наш третий поединок и он остановился. Перед вторым боем я говорил, что я завершу его карьеру и это оказалось правдой.

После его ухода больше бойцов будет мотивировано сразиться за титулы. Теперь мы больше не увидим скучных боёв. Но конечно, я разочарован, что у меня не будет возможность надрать ему зад снова, ведь счёт между нами 1:1, цитирует россиянина TMZ.