Зарина Цолоева о поединке с Фирузой Шариповой: Если публике интересно, то можно устроить показательный бой

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— Около двух месяцев принималось решение о моем переходе из любителей в профессионалы. Мне поступало два предложения. Одно из них от представителей американской компании. Три месяца назад мне предлагали оплатить приезд в США для показательных выступлений в Калифорнии. Второе предложение было с переездом в Нью-Йорк на три года. Мы тщательно их рассматривали. Предложений было очень много, но мы решили подождать более благоприятного момента, — поделилась Цолоева.

— Сейчас где вы тренируетесь и известна ли дата вашего дебюта?

— Мой ближайший бой скорее всего будет в ноябре. Мы хотим, чтобы все условия были созданы и я была в хорошей форме. Сейчас тренируюсь в Алматы у наставника Али Ахмедова — это заслуженный тренер Сагатбек Мусаханов. Первые бои мы будем проводить без промоутеров. После первого поединка, скорее всего поступят интересные предложения, которые мы рассмотрим.

— Почему вы решили уйти из любителей в професионалы?

— Это решение было нелегким. Но есть определенные причины, которые побудили меня к такому шагу. Могу сказать лишь одно. В ближайшие три года, такого спортсмена как я, в моей весовой категории найти не получится. Однако я уверена, что Карина Ибрагимова, являющаяся ученицей моего тренера Александра Высоцкого, может стать лидером в моей весовой категории.

— Многие хотели бы увидеть ваш бой с Фирузой Шариповой. Это возможно?

— Фируза боксирует в весе 61 килограмм. Мы с тренером думаем, что будем проводить бои в промежутке 63 — 66 килограмм. Очень часто задают вопросы о нашем поединке. Я считаю, что это будет зрелищное противостояние. Возможно мы встретимся в будущем. Ранее мне предлагали бой с Фирузой.

Разговор должен был быть конфидециальный, однако они не сдержали слово. Они использовали мое имя в новостях и в постах в соцсетях. Везде писали о том, что Зарина Цолоева отказалась от боя с Фирузой Шариповой. Никакого страха нет. Есть более перспективные боксеры и цели. Мы с Фирузой провели достаточно много времени в сборной. Если публике интересно, то можно устроить показательный бой. Фируза большая молодец. Какие бы бои она не провела, она стала первой девушкой, завоевавшей пояс. Однако, те кто знают бокс понимают, кто лучший.

Стоит отметить, что Цолоева выступала в женской сборной Казахстана по боксу. Она принимала участие в трех чемпионатах мира — в 2011, 2014 и 2016 годах. Кроме этого, в ее послужном списке звание чемпионки Казахстана. Спортсменку нередко сравнивают с американской актрисой Анджелиной Джоли, с которой она имеет внешнее сходство.